Уильям Браудер призвал западные страны составить «список Навального»
Обозреватель газеты The New York Times Брет Стивенс предложил властям США создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского» и внести в него причастных к отравлению оппозиционера
Обозреватель газеты The New York Times Брет Стивенс предложил властям США создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского» и внести в него причастных к отравлению оппозиционера. Инициативу журналиста уже поддержал бывший работодатель Сергея Магнитского Уильям Браудер.
Брет Стивенс написал, что Уильям Браудер считает необходимым составить список российских чиновников, которые были замешаны в отравлении Алексея Навального, а также пытались скрыть информацию об этом. Санкции должны быть одновременно введены США, Великобританией, Канадой, Евросоюзом и Австралией.
Напомним, что несколько лет назад западные страны составили «список Магнитского», фигуранты которого попали под персональные визовые и экономические санкции. В этот список вошли российские силовики и чиновники, причастные не только к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но и в целом к нарушению прав человека.
Первоначально в «список Магнитского» включили 60 человек. Это следователи, судьи, прокуроры, которые, как считает правительство США, имеют отношение к смерти Магнитского и фабрикации его дела. Периодически этот список расширяется. В последний раз у него включили главу Чечни Рамзана Кадырова и главу СКР Александра Бастрыкина.