07 сентября 2020, 12:45
Московскую чиновницу и ее родственников нашли мертвыми в подмосковной деревне
По версии следствия, в семье чиновницы разгорелся конфликт из-за раздела имущества. 71-летний мужчина пришел в дом к племяннице и ее матери, расстрелял женщин, а затем покончил с собой
В подмосковной деревне Вороново сотрудники полиции обнаружили тела двух женщин и одного мужчины с огнестрельными ранениями.
«Комсомольская правда» сообщает, что погибшими оказались сотрудница управы одного из московских районов, ее мать и дядя. Имя погибшей чиновницы не сообщается.
По версии следствия, в семье чиновницы разгорелся конфликт из-за раздела имущества. 71-летний мужчина пришел в дом к племяннице и ее матери, расстрелял женщин, а затем покончил с собой.