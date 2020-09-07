СКР отказался возбуждать дело против врача из-за интервью о COVID-19 по заявлению депутата
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело о распространении фейковой информации против анестезиолога-реаниматолога Владимира Будянского из-за его интервью «Медузе»
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело о распространении фейковой информации против анестезиолога-реаниматолога Владимира Будянского из-за его интервью «Медузе».
Адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко рассказала, что проверка в отношении врача проводилась по заявлению депутата Госдумы Василия Пискарева. Поводом для проверки стала публикация «Медузы» от 20 марта под заголовком «В Италии из-за коронавируса катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. В России их гораздо больше - но это не значит, что мы лучше готовы к эпидемии».
В этом материале сравнивается подготовка российской и итальянской систем здравоохранения к пандемии коронавируса. Владимир Будянский дал экспертный комментарий для статьи.
Во время допроса медик сообщил, что озвучил в интервью научные факты из медицинской литературы и предоставил рейтинги, составленные аналитиками на основании данных ВОЗ. Остальные высказывания он назвал своим оценочным суждением.
Следователи в ходе проверки не нашли доказательств вины Владимира Будянского в распространении фейков.