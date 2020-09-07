Пропавшая в горах Сочи группа туристов из Тверской области вышла на связь
В МЧС России поступило сообщение о том, что группа из 11 человек перестала выходить на связь с родственниками. Перед этим они вышли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив, к озеру в районе Роза Пик на южном склоне Роза Хутор
В горах Сочи пропала группа туристов из трех взрослых и восьми детей. Туристы приехали из Тверской области.
В МЧС России поступило сообщение о том, что группа из 11 человек перестала выходить на связь с родственниками. Перед этим они вышли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив, к озеру в районе Роза Пик на южном склоне Роза Хутор. В обозначенный срок туристы не вернулись.
В прокуратуре Краснодарского края агентству ТАСС сообщили, что пропавшие занимаются лыжным спортом и направились в горную местность Адлерского района для тренировки легких. РИА Новости уточняет, что речь идет о воспитанниках спортивной школы олимпийского резерва «Тверь».
Позже стало известно, что пропавшие туристы вышли на связь. Baza сообщает, что один ребенок дозвонился до матери и рассказал, что они заблудились после того, как свернули не на ту дорогу от горной реки у горы Ачишхо. Все участники похода живы и здоровы.