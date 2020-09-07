Российские магазины перестали принимать на продажу импортный алкоголь из-за нового закона
Согласно новым нормам на этикетке алкоголя необходимо указывать место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать
Российские магазины начали отказывать иностранным поставщикам алкогольных напитков в приеме у них товара из-за новых норм закона о виноделии.
Согласно новым нормам на этикетке алкоголя необходимо указывать место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать. Это в основном относится к вину и коньяку. С такой проблемой среди прочих столкнулся армянский коньячный завод «Арарат».
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня, должна оставаться на полках в магазинах, однако новые товары уже обязаны соответствовать новым нормам закона, сообщает РБК.
Уже в августе в российских магазинах наблюдались перебои с поставками импортного алкоголя, но тогда это связывали с дефицитом торговых марок.