07 сентября 2020, 10:50
В России за сутки коронавирусом заразились еще 5 185 человек
В России за прошедшие сутки выявили 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных выросло до 1 030 690 человек, из которых 843 277 человек уже полностью излечились
В России за прошедшие сутки выявили 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных выросло до 1 030 690 человек, из которых 843 277 человек уже полностью излечились.
За сутки в России от COVID-19 скончался 51 человек, всего с начала пандемии умерли 17 871человек.
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 166, в Санкт-Петербурге – 196, в Нижегородской области – 151, в Свердловской области – 125, в Ростовской области – 151, в Красноярском крае – 106, в Воронежской области – 109.