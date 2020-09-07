Мария Захарова извинилась за оскорбительный пост про визит президента Сербии в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост о визите делегации Сербии в США. Она заявила, что ее слова были неверно истолкованы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост о визите делегации Сербии в США. Она заявила, что ее слова были неверно истолкованы. Чиновница отметила, что в ее заявлении содержалось «неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"», в частности США.
Извинения Марии Захаровой последовали после того, как президент Сербии Александар Вучич назвал «примитивизмом» представителя МИД РФ и выразил сожаление, что в России не ценят позиции Сербии по отношению к ней.
Скандальное заявление Марии Захаровой было сделано по поводу фотографии, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле на расстоянии около полутора метров от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете.
Захарова в своем Facebook опубликовала фотографию Вучича в Овальном кабинете Белого дома и приложила к ней скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу». «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», - написала под коллажем чиновница.
Директор канцелярии по Косово и Метохии, член сербской делегации в Вашингтоне Марко Джурич в ответ заявил, что «подсознание больше всего говорит о человеке, и больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал». Он также выразил сожаление о том, что Россия не ценит Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям.
«Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», - отметил в свою очередь министр обороны Сербии Александр Вулин.