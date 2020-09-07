Теннисиста Новака Джоковича сняли с US Open из-за удара мячом по арбитру
Удар сербский теннисист нанес не специально – он выбивал мяч в сторону задней стенки корта. Перед этим он проиграл гейм на своей подаче, поэтому выбивал довольно сильно. От удара мяч попал в горло линейной судье, после чего она упала и стала кашлять
Титулованного теннисиста Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в линейную судью.
Удар сербский теннисист нанес не специально – он выбивал мяч в сторону задней стенки корта. Перед этим он проиграл гейм на своей подаче, поэтому выбивал довольно сильно. От удара мяч попал в горло линейной судье, после чего она упала и стала кашлять.
Новак Джокович сразу принес извинения и помог ей подняться, сообщает Sports.ru.
Дисквалификация Джоковича объясняется тем, что он ударил в сторону арбитра мячом вне рамок игровой ситуации. Судьи долго обсуждали ситуацию, но все же решили снять серба с турнира по причине неспортивного поведения.
В обычных обстоятельствах за первое нарушение идет предупреждение, за второе – штраф на очко, за третье – штраф на гейм, за четвертое – дисквалификация. Однако в отдельных случаях судья может признать за нарушением особую тяжесть, если неспортивное поведение оно привело к травме.
Так, аналогичная ситуация произошла в 1995 году с Тимом Хенмэном, которого сняли с парного «Уимблдона» за попадание мячом в болдевочку. В 2000 году Штефана Кубека сняли с «Ролан Гаррос» за то, что брошенная им ракетка попала в болбоя.
Из-за дисквалификации Новак Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на турнире, а также будет оштрафован на все выигранные призовые.