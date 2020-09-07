Кипрские СМИ раскрыли имена россиян, получивших «золотые паспорта» республики
Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые «золотые паспорта» республики, или гражданство в обмен на инвестиции. Список составлен на основании письма президента Кипра Никоса Анастасиадиса
Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые «золотые паспорта» республики, или гражданство в обмен на инвестиции. Список составлен на основании письма президента Кипра Никоса Анастасиадиса.
В этом письме говорится, что всего за указанный период гражданство Кипра получил 141 человек. Из них 34 человека на момент подачи заявления на получение гражданства «входили в группу высокого риска».
В этот список из 34 человек среди прочих вошли российские чиновники и бизнесмены. Это первый замглавы, член правления государственной корпорации ВЭБ Михаил Кузовлев, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, владелец торговой сети «Spar» и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.
РБК отмечает, что в закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров. В «открытой» части списка граждан Кипра оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Также кипрское гражданство получили украинские бизнесмены Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.