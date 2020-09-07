07 сентября 2020, 07:20
Самолет с сенатором на борту совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки
Российский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска. Пилоты запросили посадку в ближайшем на пути следования аэропорту после того, как одному из пассажиров стало плохо
Российский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска. Пилоты запросили посадку в ближайшем на пути следования аэропорту после того, как одному из пассажиров стало плохо.
Портал «Оренбург Медиа» сообщает, что женщина скончалась еще до завершения посадки в Братске. Прибывшие к самолету медики констатировали смерть пассажирки. Умершая женщина была гражданкой другого государства. Какого именно, не уточняется.
Также сообщается, что этим рейсом в Якутск летела член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева. Сенатор подтвердила информацию об экстренной посадке самолета в Братске.