07 сентября 2020, 03:11
Власти Германии взяли под контроль клинику, где лечится Алексей Навальный
Власти Германии усилили охрану российского политика Алексея Навального в связи с появившейся информацией о его отравлении ядом из группы «Новичок»
Власти Германии усилили охрану российского политика Алексея Навального в связи с появившейся информацией о его отравлении ядом из группы «Новичок».
Глава германского МИДа Хайко Маас сообщил, что больница «Шарите» в Берлине взяла под контроль, а самому Алексею Навальному власти обеспечили максимально возможную безопасность.
Министр отметил, что ситуация с российским оппозиционером привлекла внимание всего мира, «поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны», передает РИА Новости.