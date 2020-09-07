В Минпросвещения сообщили о нескольких случаях перевода школьников на удаленку из-за коронавируса
Замглавы Министерства просвещения Дмитрий Глушко сообщил о нескольких случаях перевода школ на дистанционное обучение из-за вспышек коронавирусной инфекции
Замглавы Министерства просвещения Дмитрий Глушко сообщил о нескольких случаях перевода школ на дистанционное обучение из-за вспышек коронавирусной инфекции.
В эфире радио «Комсомольская правда» чиновник привел в пример школу в Забайкальском крае, где учеников через неделю после начала учебного года перевели на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса у одной из учащихся. Также есть точечные переводы на удаленку отдельных классов в других регионах.
По словам Глушко, во многих российских регионах родителям дали право выбирать формат обучения для своего ребенка. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление.
«Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе то, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции», - заявил замминистра.