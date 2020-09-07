07 сентября 2020, 01:40
Экс-министра Михаила Абызова посадили в одну камеру с экс-губернатором Сергеем Фургалом
Бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова посадили в одну камеру с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО «Лефортово»
Фото: app.mbk.news
Бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова посадили в одну камеру с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО «Лефортово». Об этом бывший губернатор рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой.
«Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — рассказал Фургал Меркачевой.
Экс-губернатор также рассказал, что со здоровьем у него все в порядке, никакого давления в СИЗО на него не оказывается
Напомним, Сергея Фургала следствие обвиняет в убийстве и покушении на убийство предпринимателей в начале нулевых годов. Михаил Абызов обвиняется в мошенничестве, организации преступного сообщества и легализации денежных средств.