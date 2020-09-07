К бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву подали иски на сотни миллионов долларов
Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который сейчас проживает в США под именем Вадим Вольфсон
Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который сейчас проживает в США под именем Вадим Вольфсон. Информация об этом иске появилась на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк, сообщает РБК.
Истцы обвиняют его в выводе активов из банка «Открытие» с помощью схемы с десятками офшорных компаний. Эти фирмы использовались для сокрытия происхождения выведенных из банка денег.
В банке «Траст» журналу Forbes заявили, что Вадим Беляев нанес значительный ущерб обоим банкам.
В иске отмечается, что с использованием офшоров были выведены 22 млрд рублей, которые являются часть кредита на 39 млрд рублей, который «Траст» выдал Otkritie Capital на покупку ценных бумаг в июне 2017 года. Кредитные деньги прошли 83 транзакции для сокрытия их происхождения, а в итоге 22 млрд рублей оказались на счетах принадлежащей Вадиму Беляеву компании Atesolia.
В иске описываются несколько аналогичных финансовых цепочек, проведенных в 2016–2017 годах, на общую сумму 116 млрд рублей.