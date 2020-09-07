07 сентября 2020, 00:32
В Пензе суд оштрафовал местную жительницу за носки с изображением конопли
В Пензе суд оштрафовал местную жительницу Юлию Коткову за фотографию носков с изображением конопли, которую она разместила в Instagram и «ВКонтакте». Женщина должна выплатить 4 тысячи рублей
Фото: penza-post.ru
В Пензе суд оштрафовал местную жительницу Юлию Коткову за фотографию носков с изображением конопли, которую она разместила в Instagram и «ВКонтакте». Женщина должна выплатить 4 тысячи рублей.
Ленинский районный суд постановил, что Юлия Коткова «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». В отношении женщины был составлен протокол по административной статье «Пропаганда наркотических средств».
В решении суда также отмечается, что Коткова признала свою вину и заверила, что выбросила носки с изображением конопли, сообщает «МБХ медиа».