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Москва
07 сентября 2020, 00:08

Мэр Москвы призвал не верить слухам о повторном введении ограничений из-за коронавируса

Сергей Собянин заявил, что в случае возникновения критической ситуации власти города будут «на нее реагировать», но это не значит, что нужно заранее «закапывать себя и говорить «ужас, ужас»»

Мэр Москвы призвал не верить слухам о повторном введении ограничений из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о повторном введении ограничительных мер в столице и призвал горожан не верить им.

В интервью НТВ градоначальник заявил, что нужно «фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее - и жить реальной жизнью».

Сергей Собянин заявил, что в случае возникновения критической ситуации власти города будут «на нее реагировать», но это не значит, что нужно заранее «закапывать себя и говорить «ужас, ужас»».

Отметим, что в последнюю неделю в целом по России наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом примерно на тысячу человек в сутки. По данным на 6 сентября, в стране было выявлено 5 195 новых случаев заражения COVID-19.

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