Мэр Москвы призвал не верить слухам о повторном введении ограничений из-за коронавируса
Сергей Собянин заявил, что в случае возникновения критической ситуации власти города будут «на нее реагировать», но это не значит, что нужно заранее «закапывать себя и говорить «ужас, ужас»»
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о повторном введении ограничительных мер в столице и призвал горожан не верить им.
В интервью НТВ градоначальник заявил, что нужно «фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее - и жить реальной жизнью».
Сергей Собянин заявил, что в случае возникновения критической ситуации власти города будут «на нее реагировать», но это не значит, что нужно заранее «закапывать себя и говорить «ужас, ужас»».
Отметим, что в последнюю неделю в целом по России наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом примерно на тысячу человек в сутки. По данным на 6 сентября, в стране было выявлено 5 195 новых случаев заражения COVID-19.