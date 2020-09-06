06 сентября 2020, 10:37
В России за сутки выявили 5 195 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки было выявлено 5 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрирован 61 случай смерти пациентов с COVID-19
В России за прошедшие сутки было выявлено 5 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрирован 61 случай смерти пациентов с COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 025 505 человек, а умерло от коронавируса 5 195 человек.
В Москве за сутки выявили 620 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 167, в Санкт-Петербурге - 192, в Нижегородской области - 153, в Свердловской области - 128, в Ростовской области - 155, в Красноярском крае - 107.