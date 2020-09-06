Берлин заявил о причастности российских властей к отравлению Навального
Берлин официально заявил о причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального. В этой связи глава германского МИДа Хейко Маас призвал Кремль доказать обратное
Берлин официально заявил о причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального. В этой связи глава германского МИДа Хейко Маас призвал Кремль доказать обратное.
В интервью изданию Bild am Sonntag Хейко Маас выразил уверенность в том, что за отравлением политика стоит российское государство, поскольку на это указывают «много признаков».
Немецкий чиновник отметил, что нервно-паралитический яд «Новичок» доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». Кроме того, это вещество уже использовалось для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», - заявил глава МИДа. Г-н Маас добавил, что если Кремль не причастен к этому преступлению, то в его интересах доказать это.
Напомним, что российские правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального в связи с отсутствием оснований для этого. Власти также отказываются признавать тот факт, что оппозиционер был отравлен.