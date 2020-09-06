Московские власти потратят 94 млн рублей на проведение «Елок мэра»
Московские власти потратят 94,2 млн рублей на проведение новогодних мероприятий, включая «Елку мэра». Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок
Фото: premia.event.ru
Московские власти потратят 94,2 млн рублей на проведение новогодних мероприятий, включая «Елку мэра». Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок. Заказчиком по этим заявкам выступает столичная дирекция массовых мероприятий планирует потратить 94,2 млн рублей на проведение новогодних.
Ведомство объявило два аукциона с начальными ценами в 49,3 млн рублей и 44,9 млн рублей.
Победитель первого тендера должен провести развлекательные интерактивные программы на территории Гостиного двора, а подрядчик по второму контракту должен организовать новогодние постановки в зрительном зале, который вмещает не менее 1 900 человек.
Не менее 56 мероприятий должны быть «Елками мэра», а остальные — платными представлениями, сообщает «МБХ медиа».