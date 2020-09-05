05 сентября 2020, 19:22
Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл из-за ее отказа вернуть долг после расставания
Российский бизнесмен и совладелец Capital Group Владислав Доронин подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл, с которой он ранее состоял в близких отношениях. Олигарх потребовал вернуть ему долг
Российский бизнесмен и совладелец Capital Group Владислав Доронин подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл, с которой он ранее состоял в близких отношениях. Олигарх потребовал вернуть ему долг.
Портал TMZ сообщает, что в суд Владислав Доронин обратился из-за отказа Наоми Кэмпбелл возвращать личное имущество бизнесмена и денежный долг в размере 3 млн долларов.
Наоми Кэмпбелл познакомилась с Владиславом Дорониным в 2008 году на Каннском кинофестивале. Российский олигарх дарил своей возлюбленной недвижимость, в том числе дом на одном из турецких островов, построенный в форме глаза бога Гора. В 2013 году пара объявила о расставании.