Россия обвинила западные страны в создании химических веществ из группы «Новичок»
Министерство иностранных дел России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химических веществ из группы «Новичок
Министерство иностранных дел России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химических веществ из группы «Новичок». Именно таким веществом, по данным немецких военных вирусологов, был отравлен Алексей Навальный.
В заявлении МИД говорится, что «в последнее время фиксируется множество враждебных заявлений по отношению к России на фоне произошедшего с Алексеем Навальным». Враждебным ведомство считает совместное заявление глав МИД Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана о том, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок». В этой связи Запад потребовал от Москвы объяснений.
В МИД РФ заявили, что «Новичок» разрабатывали не только в России. Так, над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. Американским разработчикам было выдано более сотен патентов.
Власти Великобритании и Германии в свою очередь сошлись во мнении, что любое использование отравляющего вещества группы «Новичок» является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, поэтому отравление Навального является вопросом международного характера.