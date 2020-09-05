Пермские власти задним числом лишили часть медиков компенсаций за заражение коронавирусом
В Пермском крае переболевших коронавирусом медиков, которые работают в не перепрофилированных под лечение ковидных пациентов больницах, лишили шансов на получение компенсационных выплат
В Пермском крае переболевших коронавирусом медиков, которые работают в не перепрофилированных под лечение ковидных пациентов больницах, лишили шансов на получение компенсационных выплат.
Изначально власти Пермского края заявляли, что все медицинские работники получат компенсационные выплаты за заражение коронавирусом в размере 50 окладов. Однако в середине июня чиновники по-тихому выпустили новое постановление, которое задним числом ограничило число медиков, которым положена компенсация.
Анестезиолог-реаниматолог Пермской городской клинической больницы № 4 Николай Осадчий рассказал «Новой газете», что 19 июня правительство региона внесло поправки в документ, который гарантировал заразившимся медикам единовременную выплату в размере 50 окладов, а членам семей умерших медработников — 100 окладов.
По новым правилам компенсационные выплаты положены только тем медикам или членам их семей в случае смерти, которые работали в перепрофилированном стационаре для пациентов с COVID-19. При этом действие нового постановления «распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2020 года».
«Остальные врачи, видимо, второго сорта. Сейчас переболевшим коллегам из „чистых“ стационаров говорят, что им эти выплаты не положены. Только у нас, в непрофильной больнице, диагностирован коронавирус у более чем 20 медиков, умер [один] ангиохирург», — сообщил Николай Осадчий.