В Германии предложили заморозить «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального
Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского газопровода «Северный поток-2»
Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского газопровода «Северный поток-2».
Политик считает необходимым наложить двухлетний мораторий на реализацию этого проекта в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок». Берлин считает российские власти причастными к этому отравлению.
«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать», — заявил Фридрих Мерц, слова которого приводит ТАСС.
Между тем, немецкий бизнес выступает против заморозки проекта. Инициатива Фридриха Мерца приведет к потере инвестиций на миллиарды евро и потере рабочих мест.