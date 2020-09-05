Меню
Экономика
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
05 сентября 2020, 09:10

В Германии предложили заморозить «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского газопровода «Северный поток-2»

В Германии предложили заморозить «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального
Фото: 3mv.ru

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского газопровода «Северный поток-2».

Политик считает необходимым наложить двухлетний мораторий на реализацию этого проекта в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок». Берлин считает российские власти причастными к этому отравлению.

«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать», — заявил Фридрих Мерц, слова которого приводит ТАСС.

Между тем, немецкий бизнес выступает против заморозки проекта. Инициатива Фридриха Мерца приведет к потере инвестиций на миллиарды евро и потере рабочих мест.

Материалы по теме
Военные вирусологи обнаружили следы «Новичка» в крови и на коже Алексея Навального
Глава российской полиции не увидел криминала в отравлении Алексея Навального
Омский токсиколог объяснил состояние комы Алексея Навального «диетой, стрессом или перегревом на солнце»
Сейчас на главной
Росстат насчитал 37 908 умерших от коронавируса. В оперштабе зарегистрировали 17 649 летальных случаев
коронавирус
Росстат насчитал 37 908 умерших от коронавируса. В оперштабе зарегистрировали 17 649 летальных случаев
Среди регионов по уровню смертности от коронавируса лидирует Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем месте находится Московская область
Яблоко от яблони
миллиардеры
Яблоко от яблони
Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей России, чье благосостояние связано с бизнесом их родителей. Лидером рейтинга стал сын миллиардера, короля госзаказов и друга президента Аркадия Ротенберга Игорь
Военные вирусологи обнаружили следы «Новичка» в крови и на коже Алексея Навального
Алексей Навальный
Военные вирусологи обнаружили следы «Новичка» в крови и на коже Алексея Навального
Издание Spiegel сообщает, что следы нервно-паралитического вещества также были обнаружены на бутылке, из которой политик пил после отравления, но когда еще находился в сознании
Николая Платошкина доставили из-под домашнего ареста в реанимацию
николай платошкин
Николая Платошкина доставили из-под домашнего ареста в реанимацию
Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, который находится под домашним арестом по делу о распространении фейк-ньюс и склонению к массовым беспорядкам, увезли в реанимацию
Я тучи разведу руками
водоснабжение
Я тучи разведу руками
Власти республики Крым заключили госконтракт стоимостью 25,5 млн рублей с федеральным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория» для проведения экспериментальных авиационных работ по искусственному вызыванию дождей
Авторская колонка
«Лукашенко был психопатом, но довольно компенсированным»
Будучи дипломированным психиатром и кандидатом наук, я наблюдаю за власть имущими. В нашей стране, и вот сейчас в Белоруссии, и вообще за людьми этого круга. И я прихожу к выводу, что не понимаю многих вещей в психологии и в психиатрии
Бильжо Андрей
Ростовские росгвардейцы разбили беспилотник стоимостью несколько миллионов рублей
росгвардия
Ростовские росгвардейцы разбили беспилотник стоимостью несколько миллионов рублей
Сотрудники Росгвардии запускали беспилотник Zala для планового облета местности. Для запуска таких аппаратов необходима специальная катапульта, однако силовики об этой важной детали забыли
Общество
Басманный суд счел законным отказ следователей возбуждать дело по факту отравления Алексея Навального
Басманный райсуд Москвы отказал юристу Фонда борьбы с коррупцией Вячеславу Гимади в удовлетворении его жалобы на бездействие следователей СКР, которые не возбудили уголовное дело по факту отравления Алексея Навального
Миллиардер призвал перестать «кормить Москву» за счет крупного бизнеса и регионов
Олег Дерипаска
Миллиардер призвал перестать «кормить Москву» за счет крупного бизнеса и регионов
Миллиардер Олег Дерипаска во время дискуссии на III Столыпинском форуме раскритиковал налоговую политику российского правительства и призвал «перестать кормить Москву» за счет крупных компаний и регионов
Правительство запретит региональным властям понижать размер прожиточного минимума
прожиточный минимум
Правительство запретит региональным властям понижать размер прожиточного минимума
Данное ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, которая была установлена годом ранее
Хакеры взломали сайт МВД и добавили Лукашенко в список разыскиваемых преступников
Александр Лукашенко
Хакеры взломали сайт МВД и добавили Лукашенко в список разыскиваемых преступников
Хакеры взломали официальный сайт Министерства внутренних дел Белоруссии и добавили президента страны Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева в список преступников, находящихся в розыске
Родители министра Мантурова обзавелись пятизвездочной гостиницей в центре Москвы
денис мантуров
Родители министра Мантурова обзавелись пятизвездочной гостиницей в центре Москвы
Родители главы Минпромторга Дениса Мантурова стали владельцами 5-звездочного отеля Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на Малой Дмитровке в центре Москвы
«The Insider» сообщил о пропаже результатов анализов бизнесмена Гебрева
газ новичок
«The Insider» сообщил о пропаже результатов анализов бизнесмена Гебрева
По данным издания, Емельян Гебрев несколько раз обращался в финскую лабораторию VERIFIN, куда через два месяца после попытки отравления были направлены образцы его анализов
В Верховный суд поступил иск против поправок к Конституции РФ от 42 тысяч россиян
поправки в конституцию
В Верховный суд поступил иск против поправок к Конституции РФ от 42 тысяч россиян
Участники оргкомитета кампании «Нет!» подали в Верховный суд иск с требованием признать недействительным порядок проведения общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию
Московские власти оценили расходы на борьбу с коронавирусом в 300 млрд
коронавирус
Московские власти оценили расходы на борьбу с коронавирусом в 300 млрд
В эту сумму входят траты на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник. Выпадающие доходы в текущем году из-за коронавируса составили до полтриллиона рублей
Власти США подтвердили намерение выйти из Всемирной организации здравоохранения
ВОЗ
Власти США подтвердили намерение выйти из Всемирной организации здравоохранения
В Госдепартаменте США сообщили, что страна отзовет своих представителей из штаб-квартиры и других офисов ВОЗ. Денежные средства, которые ранее Америка выделяла организации, будут перенаправлены на другие программы ООН
ФБК выпустил расследование Алексея Навального о коррупции в томском парламенте
ФБК
ФБК выпустил расследование Алексея Навального о коррупции в томском парламенте
Фонд борьбы с коррупцией выпустил второе расследование, которое было подготовлено во время поездки в Сибирь, после которой политика госпитализировали в тяжелом состоянии
Политика
Глава Росприроднадзора публиковала декларацию о доходах и имуществе. Квартиры в Ницце она не указала
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова опубликовала декларацию о своих доходах и имуществе за 2019 год. По сравнению с 2018 годом, доход чиновницы вырос примерно в четыре раза