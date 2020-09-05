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05 сентября 2020, 01:11

Росстат насчитал 37 908 умерших от коронавируса. В оперштабе зарегистрировали 17 649 летальных случаев

В России общее число умерших от коронавируса за апрель-июль 2020 года достигло 37 908 человек. Такие данные предоставил Росстат. По данным оперштаба по контролю за распространением COVID-19, от нового вируса за весь период наблюдения скончались 17 649 человек

Росстат насчитал 37 908 умерших от коронавируса. В оперштабе зарегистрировали 17 649 летальных случаев

В России общее число умерших от коронавируса за апрель-июль 2020 года достигло 37 908 человек. Такие данные предоставил Росстат. По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, от нового вируса за весь период наблюдения скончались 17 649 человек.

По данным Росстата, в июле общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 составило 10 079 человек. Основной причиной смерти стал коронавирус, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию - 4863 человека. Вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила от COVID-19, - 1059 человек, сообщает РБК со ссылкой на статистическое ведомство.

Всего в период с апреля по июль смертность с коронавирусом составила 37 908 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 669 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле).

Среди регионов по уровню смертности от коронавируса лидирует Москва (COVID-19 стал основной причиной смерти для 742 человек и сопутствующей - для 964). На втором месте оказался Санкт-Петербург, который при этом в июле обогнал Москву по числу умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти (770 случаев). На третьем месте находится Московская область (722 смерти от коронавируса).

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