Сын «друга президента» Аркадия Ротенберга возглавил рейтинг самых богатых детей бизнесменов
Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей России, чье благосостояние связано с бизнесом их родителей. Лидером рейтинга стал сын миллиардера, короля госзаказов и друга президента Аркадия Ротенберга Игорь
Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей России, чье благосостояние связано с бизнесом их родителей. Лидером рейтинга стал сын миллиардера, короля госзаказов и друга президента Аркадия Ротенберга Игорь. Всего в списке самых богатых детей бизнесменов 11 человек.
Игорь Ротенберг является основным владельцем сервисного подрядчика «Газпрома» компании «Газпром бурение» и акционером компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон». Его состояние Forbes оценил в 950 млн долларов.
На втором месте в рейтинге оказался владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид с состоянием в 930 млн долларов. Он является членом совета директоров группы «Сафмар», гендиректором компании «Фортеинвест», совладельцем «Русснефти», «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео».
Замыкают тройку лидеров рейтинга совладельцы зарегистрированной в Венгрии компании Kaflijat (владеет 4% акций нефтегазовой компании MOL) Тимур и Руслан Рахимкуловы с общим состоянием в размере 900 млн долларов. Отцом бизнесменов является бывший генеральный директор «Газэкспорта» Мегдет Рахимкулов.
На четвертое место рейтинга Forbes поставил сына Зия Бажаева, совладельца «Группы Альянс» Дени Бажаева. Ему принадлежат две компании «Русская платина» и «Альянс Алтын», а его состояние оценивается в 840 млн долларов.
На пятом месте дочь Аркадий Ротенберга Лилия с состоянием в размере 500 млн долларов. Ей принадлежит доля в компании TPS Real Estate, которая управляет торговыми комплексами в Москве, Красноярске, Сочи и Новосибирске.
Также в рейтинг самых богатых детей бизнесменов вошли Сергей и Евгений Михайловы (сыновья основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева), Феликс Евтушенков (сын основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова), Тимур Шаймиев (внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и сын главы компании «ТАИФ-НК» Айрата Шаймиева) и Людмила Михайлова (племянница основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева).