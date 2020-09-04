Военные вирусологи обнаружили следы «Новичка» в крови и на коже Алексея Навального
Издание Spiegel сообщает, что следы нервно-паралитического вещества также были обнаружены на бутылке, из которой политик пил после отравления, но когда еще находился в сознании
Немецкие военные токсикологи обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в крови Алексея Навального, в моче и на его коже.
Издание Spiegel сообщает, что следы нервно-паралитического вещества также были обнаружены на бутылке, из которой политик пил после отравления, но когда еще находился в сознании.
Результаты анализов Алексея Навального канцлер Германии Ангела Меркель огласила на встрече с вице-канцлером Олафом Шольцем, руководителями МИД Хайко Маасом и МВД Хорстом Зеехофером, министрами юстиции Кристиной Ламбрехт и обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Напомним, что российские власти отвергают версию об отравлении Алексея Навального «Новичком» и заявляют, что до транспортировки в Германию никаких ядов и токсинов в организме оппозиционера обнаружено не было.