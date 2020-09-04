04 сентября 2020, 17:02
На борту летевшего из Абакана в Москву самолета скончался ребенок
Во время полета девочке стало плохо, поэтому пилоты экстренно совершили посадку в Перми. К самолету подъехала «скорая помощь», однако врачи спасти ребенка не смогли. По предварительным данным, девочка скончалась от остановки сердца
На борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Абакана в Москву, кончался четырехмесячный ребенок.
Издание PermNews сообщает, что во время полета девочке стало плохо, поэтому пилоты экстренно совершили посадку в Перми.
К самолету подъехала «скорая помощь», однако врачи спасти ребенка не смогли. По предварительным данным, девочка скончалась от остановки сердца.
В краевом Минздраве РИА Новости сообщили, что девочку перевозили в рамках медицинской эвакуации из тувинской больницы. Ребенка сопровождали мать и врач-реаниматолог.