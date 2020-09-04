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04 сентября 2020, 16:01

Николая Платошкина доставили из-под домашнего ареста в реанимацию

Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, который находится под домашним арестом по делу о распространении фейк-ньюс и склонению к массовым беспорядкам, увезли в реанимацию

Николая Платошкина доставили из-под домашнего ареста в реанимацию

Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, который находится под домашним арестом по делу о распространении фейк-ньюс и склонению к массовым беспорядкам, увезли в реанимацию.

Адвокат политика Александр Обозов сообщил «МБХ медиа», что вчера вечером Николай Платошкин почувствовал себя плохо. Врачи скорой помощи осмотрели его и порекомендовали госпитализацию, однако политик отказался.

В пятницу Платошкину стало хуже, а бригада скорой помощи увезла его в городскую клиническую больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии – в реанимации. Диагноз политика пока неизвестен.

В июле против Николая Платошкина было возбуждено уголовное дело по статьям «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Арест политика связан с его призывами голосовать против поправок к Конституции.

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