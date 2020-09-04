Глава российской полиции не увидел криминала в отравлении Алексея Навального
Глава МВД России Владимир Колокольцев не нашел подтверждений тому, что отравление оппозиционера Алексея Навального связано с криминалом
Глава МВД России Владимир Колокольцев не нашел подтверждений тому, что отравление оппозиционера Алексея Навального связано с криминалом.
«Откуда [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», - заявил Владимир Колокольцев, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что Следственный комитет отказал сторонникам Алексея Навального в возбуждении уголовного дела по факту отравление политика, который с конца августа находится в тяжелом состоянии. В СКР не увидели оснований для возбуждения дела, а Басманный суд Москвы накануне подтвердил законность данного решения.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии сомнений в том, что российского оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». В этой связи он потребовал от России провести расследование по данному факту, а также раскрыть всю программу производства «Новичка».