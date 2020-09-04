Власти Крыма в условиях засухи потратят 25 млн рублей на искусственное вызывание дождей
Власти республики Крым заключили госконтракт стоимостью 25,5 млн рублей с федеральным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория» для проведения экспериментальных авиационных работ по искусственному вызыванию дождей
Власти республики Крым заключили госконтракт стоимостью 25,5 млн рублей с федеральным учреждением «Центральная аэрологическая обсерватория» для проведения экспериментальных авиационных работ по искусственному вызыванию дождей. Сейчас на полуострове из-за засухи сложилась критическая ситуация с водоснабжением.
В комитете конкурентной политики Крыма сообщили «Коммерсанту», что экспериментальные авиационные работы будут выполнять с помощью специального самолета, который будет летать в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов, чтобы увеличить объем осадков из уже сформированных туч. Это должно увеличить количество осадков на 15–30%.
Заказчиком работ выступает Госкомводхоз Крыма, а исполнителем контракта - федеральное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория», которая является одним из научно-исследовательских и научно-методических учреждений Росгидромета.
Одновременно с этим власти Крыма рассматривают вариант с постоянной переброской воды в Симферополь из Белогорского района.
Напомним, что из-за засухи на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас, а Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены по 7 млн кубометров каждое вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров. В Аянском водохранилище осталось около 2 млн вместо 3,9 млн кубометров воды.
24 августа власти ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ограничения подачи воды.