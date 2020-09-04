Мэрия Хабаровска впервые согласовала проведение шествия в поддержку Сергея Фургала
Администрация Хабаровска впервые согласовала проведение шествия в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств
Администрация Хабаровска впервые согласовала проведение шествия в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Активист Андрей Дуденко сообщил порталу Dvhab.ru, что инициативная группа подала уведомление в мэрию о проведении шествия 12 сентября, а чиновники неожиданного его согласовали. В администрации объяснили свое решение тем, что на этой неделе врио главы края Михаил Дегтярев снял все ограничительные меры по коронавирусу.
Предполагается, что в шествии 12 сентября примут участие около 70 тысяч человек.
Напомним, что акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске проводятся с начала июля, как только он был арестован. Больше всего людей протестные митинги собирают в выходные дни. Все протестные акции были несогласованными, однако полицейские не мешали их проведению.