Омский токсиколог объяснил состояние комы Алексея Навального «диетой, стрессом или перегревом на солнце»
Тяжелое состояние оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано каким-либо из нескольких факторов, в частности, диеты, алкоголя, стресса, переутомления или перегрева на солнце
Тяжелое состояние оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано каким-либо из нескольких факторов, в частности, диеты, алкоголя, стресса, переутомления или перегрева на солнце. Такое заявление сделал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
«Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением», - заявил Сабаев, слова которого приводит РИА Новости.
Еще одна версия того, почему Алексей Навальный вдруг впал в кому, это температурный фактор – перегрев на солнце или переохлаждение.
Российский специалист в очередной раз заявил, что никаких токсикантов в организме оппозиционера не было, поэтому версия об отравлении исключается.
Напомним, что ранее омские врачи утверждали, что Алексею Навальному стало плохо в самолете, после чего он впал в кому, из-за нарушения обмена веществ.
При этом врачи берлинской клиники «Шарите», в которой сейчас лечится Алексей Навальный, выявили в его организме следы вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Позже военные вирусологи сообщили, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок». Москва версию об отравлении Навального категорически отрицает и считает заявления немецких специалистов провокацией.