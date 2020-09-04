Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что сделал прививку от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил, что сделал прививку от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». «Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», - отметил градоначальник
Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил, что сделал прививку от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». «Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», - отметил градоначальник.
Отметим, что Сергей Собянин ранее рекомендовал гражданам сделать прививку от коронавируса. По его словам, «лучше пройти вакцинацию», чем получить иммунитет от коронавируса естественным путем.
По данным РБК, прививку от коронавируса также сделали вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов. Указанные чиновники пока не прокомментировали данную информацию.