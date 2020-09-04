Бизнес выступил против введения запрета на перепродажу данных Росреестра о владельцах недвижимости
Представители российского бизнеса выступили против правительственной инициативы ввести запрет на перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Они считают, что запрет негативно скажется на бизнесе
Представители российского бизнеса выступили против правительственной инициативы ввести запрет на перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Они считают, что запрет негативно скажется на бизнесе.
Против запрета на перепродажу данных Росреестра выступают в Ассоциации участников рынка данных, Национальном совете финансового рынка и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.
Правительственный законопроект предусматривает запрет для госорганов, организаций и граждан на перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе посредством сайтов-двойников, на которых предлагаются платные услуги по предоставлению сведений ЕГРН.
В Росреестре считают, что рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства. Запрет на перепродажу позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях (обременениях), сообщает РБК.
Предприниматели в свою очередь считают, что поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» ударят не только по сайтам-двойникам Росреестра с недостоверной информацией, но и по добросовестному бизнесу. Речь идет о создании для клиентов сервисов и продуктов с использованием общедоступных данных государственного реестра.
Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг.