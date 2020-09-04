04 сентября 2020, 12:56
Ростовские росгвардейцы разбили беспилотник стоимостью несколько миллионов рублей
Майор Росгвардии, капитан и старший лейтенант запускали беспилотник Zala для планового облета местности. Для запуска таких беспилотных аппаратов необходима специальная катапульта, однако силовики об этой важной детали забыли
В Ростовской области сотрудники Росгвардии запустили беспилотник стоимостью несколько миллионов рублей под неправильным углом и сломали его.
Telegram-канал Baza сообщает, что инцидент произошел еще в середине июля в районе города Гуково. Майор Росгвардии, капитан и старший лейтенант запускали беспилотник Zala для планового облета местности. Для запуска таких беспилотных аппаратов необходима специальная катапульта, однако силовики об этой важной детали забыли.
В итоге дрон был запущен под углом в 35 градусов при максимально разрешенном в 20. Беспилотник взлетел, но уже через несколько секунд упал и разбился.