Силовики задержали группу из 13 человек, которая планировала теракты в учебных заведениях
Сотрудники ФСБ задержали 13 российских граждан по подозрению в подготовке атак на учебные заведения, а также места массового скопления людей в разных регионах. Среди задержанных оказался 15-летний подросток, который уже дал признательные показания
Сотрудники ФСБ задержали 13 российских граждан по подозрению в подготовке атак на учебные заведения, а также места массового скопления людей в разных регионах. Среди задержанных оказался 15-летний подросток, который уже дал признательные показания.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает, что большинство задержанных состояли в закрытом интернет-сообществе. Они готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Также они занимались вербовкой других граждан.
При обыске у подозреваемых изъяли личные дневники и средства связи, в которых были инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения и здания правоохранительных структур, четыре готовых бомбы с поражающими элементами, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.
Один из задержанных – 15-летний подросток из Минусинского района Красноярского края. На допросе он заявил, что планировал устроить теракт в российской школе на линейке 1 сентября и убить не менее 100 человек.
Юноша изучил инструкции, нашел нужные компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.