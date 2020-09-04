Басманный суд счел законным отказ следователей возбуждать дело по факту отравления Алексея Навального
Басманный райсуд Москвы отказал юристу Фонда борьбы с коррупцией Вячеславу Гимади в удовлетворении его жалобы на бездействие следователей СКР, которые не возбудили уголовное дело по факту отравления Алексея Навального
Басманный райсуд Москвы отказал юристу Фонда борьбы с коррупцией Вячеславу Гимади в удовлетворении его жалобы на бездействие следователей СКР, которые не возбудили уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.
Вячеслав Гимади настаивает на том, что следователи нарушают нормы УПК РФ, согласно которым заявление о совершении преступления нельзя рассматривать 30 дней, максимальный срок рассмотрения - трое суток.
Суд счел, что заявление Гимади о покушении на убийство Следственный комитет имеет право рассматривать 30 дней, а не трое суток, поскольку оно является не заявлением о преступлении, а «обращением от граждан».
Напомним, что ранее в Следственном комитете заявили, что для возбуждения уголовного дела «нет оснований». При этом немецкие специалисты установили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».