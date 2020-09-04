Генерал-майора полиции обвинили в получении взятки в размере 30 млн рублей
Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему первому заместителю начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майору полиции Александру Мельникову
Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему первому заместителю начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майору полиции Александру Мельникову. Высокопоставленного полицейского обвинили в покушении на мошенничество и получении взятки.
Согласно материалам следствия, в 2019 году к Александру Мельникову через посредников (Ивана Викова и Андрея Фролова) обратился Андрей Викол с просьбой возобновить производство по уголовному делу о хищении из подконтрольной ему компании денег. За это он пообещал следователю вознаграждение в размере 30 млн рублей.
Генерал-майор с помощью связей добился возобновления расследования, однако впоследствии дело вновь было прекращено за отсутствием состава преступления.
Александра Мельникова силовики задержали еще 24 сентября 2019 года. Все это время он находится в СИЗО.