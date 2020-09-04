Миллиардер Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» за счет крупного бизнеса и регионов
Миллиардер Олег Дерипаска во время дискуссии на III Столыпинском форуме раскритиковал налоговую политику российского правительства и призвал «перестать кормить Москву» за счет крупных компаний и регионов
Миллиардер Олег Дерипаска во время дискуссии на III Столыпинском форуме раскритиковал налоговую политику российского правительства и призвал «перестать кормить Москву» за счет крупных компаний и регионов.
Бизнесмен заявил, что люди по всей стране хотят среднего достатка, а не только в Москве. «Вот мы проголосовали на референдуме [за перемены], 51% [избирателей]. Доход у них, если переводить в условные единицы, меньше пяти тысяч евро. Я считаю, это унизительно, даже по сравнению с Польшей», - заявил Олег Дерипаска.
«Наша экономика живет по какому-то магическому способу. Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабилизационный фонд - что, наверное, тоже прекрасно. А в регионах и у предприятий ничего не осталось», - отметил миллиардер и добавил, что при такой системе невозможно будет построить общество среднего достатка за те 16 лет правления Владимира Путина, за которые россияне проголосовали на референдуме.
Олег Дерипаска предлагает создать в России нормальный долговой рынок. Сейчас у бизнеса остался только один инструмент для привлечения денег – это кредит. Однако эти кредиты в пять раз дороже, чем предприниматели могли занимать на внешнем рынке до 2008 года. Такое положение вещей миллиардер считает «каменным веком».
«Люди хотят нормальную ипотеку по 4-5%. Почему мы не можем ее им дать, а заставляем закладывать все до трусов? Для чего? Чтобы он потом не смог отдохнуть съездить, детей в школу отправить? Это же ничего не стоит», — возмутился Олег Дерипаска, слова которого приводит Znak.com.
Дерипаска добавил, что бизнес может обеспечить россиян работой и достатком в 15 тысяч евро, но нужно «поработать над созданием компонентной базы». Миллиардер заявил, что бизнес сам может строить больницы и другие объекты социальной инфраструктуры в регионах. Но для этого деньги, которые сейчас забирает федеральный центр, должны остаться внутри компании. «И мы сами построим и больницы, и школы, и бассейн! Нет, мы их загоним в Москву, спрячем в стабфонд, [председатель Центробанка] Эльвира Набиуллина на них закупит долговых бумаг американских и скажет, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно людям в Братске об этом послушать», - заключил Олег Дерипаска.