04 сентября 2020, 10:52
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 5 110 человек
По данным оперштаба, за последние сутки было выявлено 5 110 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 015 105 человек
В России суточное количество новых случаев заражения коронавирусом снова превысило отметку в 5 тысяч человек.
По данным оперштаба, за последние сутки было выявлено 5 110 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 015 105 человек.
Также сообщается, что за сутки скончался 121 пациент. Всего от коронавируса умерли 17 649 человек.
В Москве выявили 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области – 164, в Санкт-Петербурге – 193, в Нижегородской области – 145, в Свердловской области – 123, в Ростовской области – 142, в Красноярском крае – 107.