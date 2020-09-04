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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
04 сентября 2020, 10:52

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 5 110 человек

По данным оперштаба, за последние сутки было выявлено 5 110 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 015 105 человек

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 5 110 человек

В России суточное количество новых случаев заражения коронавирусом снова превысило отметку в 5 тысяч человек.

По данным оперштаба, за последние сутки было выявлено 5 110 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 015 105 человек.

Также сообщается, что за сутки скончался 121 пациент. Всего от коронавируса умерли 17 649 человек.

В Москве выявили 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области – 164, в Санкт-Петербурге – 193, в Нижегородской области – 145, в Свердловской области – 123, в Ростовской области – 142, в Красноярском крае – 107.

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