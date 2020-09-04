Правительство запретит региональным властям понижать размер прожиточного минимума
Правительство хочет запретить региональным властям понижать прожиточный минимум. Данное ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, которая была установлена годом ранее
Правительство хочет запретить региональным властям понижать прожиточный минимум. Данное ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума окажется меньше, чем ставка, которая была установлена годом ранее.
Запрет на понижение размера прожиточного минимума кабмин планирует закрепить законодательно.
Также правительство собирается внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума, после чего его размер в целом по стране будет определяться на основе базового набора продуктов. Для регионов будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном субъекте федерации, сообщают «Известия».
Сейчас размер прожиточного минимума, установленного правительством, составляет 11 731 рубль для трудоспособного населения, 10 721 рубль – для детей и 8 944 рубля – для пенсионеров.