Родители министра Мантурова обзавелись пятизвездочной гостиницей в центре Москвы
Родители главы Минпромторга Дениса Мантурова стали владельцами 5-звездочного отеля Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на Малой Дмитровке в центре Москвы
Родители главы Минпромторга Дениса Мантурова стали владельцами 5-звездочного отеля Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на Малой Дмитровке в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с топ-менеджерами гостиницы.
Гостиница была куплена примерно два года назад. Тогда этот объект назывался Golden Apple. Новые владельцы реконструировали отель и передали в управление крупному международному гостиничному оператору Hilton Worldwide. Под новым названием гостиница открылась летом 2019 года. Стоимость проживания в отеле начинается от 7800 рублей за ночь (по данным Booking.com).
Согласно выписке из Росреестра, права на земельный участок под бывшим Golden Apple принадлежат компании «Смарт холдинг», которая находится в управлении у фирмы «360 менеджмент». Основным владельцем этой компании и ее гендиректором является Алексей Васин, который также руководит АО «Пансионат «Приморье». Это акционерное общество зарегистрировано одному адресу с 4-звездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Конечными бенефициарами компании «Ведомости» называют Тамару и Валентина Мантуровых – родителей министра торговли и промышленности.
Управлением «Приморья Grand Resort Hotel» также занимается «360 менеджмент».
Напомним, что Денис Мантуров является самым богатым членом российского правительства. В декларации за 2019 год он указал доход в размере 586 млн рублей. за год он разбогател на 143 млн рублей.