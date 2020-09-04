«The Insider» сообщил о пропаже результатов анализов бизнесмена Гебрева, отравленного «Новичком» в 2015 году
Издание «The Insider» сообщило об исчезновении результатов анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок»
Издание «The Insider» сообщило об исчезновении результатов анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Предполагается, что его анализы пропали из финской лаборатории.
По данным издания, Емельян Гебрев несколько раз обращался в финскую лабораторию VERIFIN, куда через два месяца после попытки отравления были направлены образцы его анализов. Лаборатория должна балы хранить данные в течение пяти лет, то есть до середины июня 2020 года. Болгарский оружейник просил продлить срок хранения результатов анализов, поскольку расследование по его делу еще не завершено. Однако получить образцы он не смог.
Емельян Гебрев опасается, что результаты анализа, свидетельствующие о его отравлении созданным в СССР «Новичком», могут быть уничтожены.
Напомним, что версия об отравлении болгарского бизнесмена «Новичком» появилась после отравления данным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери весной 2018 года. Поводом для отравления Гебрева называют поставку оружия на Украину во время войны на Донбассе.
Ранее сообщалось, что немецкие власти направили запрос в Болгарию по поводу отравления Емельяна Гебрева «Новичком» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Военные вирусологи Германии пришли к выводу, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок».