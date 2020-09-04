04 сентября 2020, 06:45
В России первыми от коронавируса вакцинируют медиков, учителей, студентов и полицейских
Министерство здравоохранения России в первую очередь планирует привить от коронавируса медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, студентов и учащихся колледжей
Министерство здравоохранения России в первую очередь планирует привить от коронавируса медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, студентов и учащихся колледжей. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях по лечению COVID-19.
Далее ведомство планирует привить от коронавируса полицейских, социальных работников, сотрудников сфер торговли, общественного питания и транспорта.
Также поставить прививку рекомендовано сотрудникам гостиниц, банков, химчисток и парикмахерских.
В методичке отмечается, что вакцина, разработанная центром имени Н.Ф. Гамалеи, противопоказана лицам младше 18 лет и старше 60 лет из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности отечественного препарата.