04 сентября 2020, 04:15
Сотрудника ФБК Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за съемку дачи чиновника с дрона
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск дрона во время подготовки расследования об «очень важном человеке» в Татарстане
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск дрона во время подготовки расследования об «очень важном человеке» в Татарстане.
Борец с коррупцией рассказал «МБХ медиа», что в суд его не вызывали, а просто передали ему бумаги, в которых говорилось о штрафе в размере 30 тысяч рублей за «нарушение воздушного пространства Российской Федерации». «В документе сказано, что я без уведомления управлял беспилотным воздушным судном», - рассказал Албуров.
31 августа в Татарстане съемочную группу ФБК заблокировали охранники дачи одного из высокопоставленных чиновников, имя которого не называется. На месте вызвали сотрудников полиции, которые изъяли у борцов с коррупцией всю технику.