Мэр Ярославля задолжал за коммунальные услуги около 30 тысяч рублей
Мэр Ярославля Владимир Волков оказался должником перед управляющей компанией. Чиновник имеет долг за коммунальные услуги в размере почти 30 тысяч рублей. Речь идет о квартире мэра в подмосковных Люберцах
Мэр Ярославля Владимир Волков оказался должником перед управляющей компанией. Чиновник имеет долг за коммунальные услуги в размере почти 30 тысяч рублей. Речь идет о квартире мэра в подмосковных Люберцах, сообщает портал «76.ру».
В УФССП по Московской области сообщили, что задолженность Владимира Волкова по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку.
Судебные приставы возбудили в отношении ярославского мэра исполнительное производство.
Позже Владимир Волков в беседе с «Коммерсантом» и заявил, что не успел проследить, как образовался долг за коммуналку, так как живет и работает в Ярославле. Чиновник пообещал, что в ближайшее время погасит долг.