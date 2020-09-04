Немецкое правительство опровергло слова Лукашенко о фальсификации диагноза Навального
Правительство Германии прокомментировало слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации заявления канцлера Ангелы Меркель по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального ядом из группы «Новичок»
Правительство Германии прокомментировало слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации заявления канцлера Ангелы Меркель по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального ядом из группы «Новичок».
Кабинет министров Германии заявил, что утверждения Александра Лукашенко являются неправдой.
Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что белорусские спецслужбы якобы перехватили переговоры официальных Варшавы и Берлина, из которого следовало, что слова Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального фальсифицированы. Перехватом разговора занималась белорусская радиоэлектронная военная разведка.
Российские власти также считают заявление немецких властей об отравлении Алексея Навального «Новичком» провокацией Запада с целью ввести новые санкции против страны. В Москве считают, что эти санкции будут связаны с реализацией проекта «Северный поток-2».