Меню
Экономика
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
04 сентября 2020, 02:12

Подведомственная «Росатому» компания потратит 32 млн рублей на покупку пяти автомобилей бизнес-класса

Акционерное общество «Альянстрансатом», которое принадлежит дочерней компании госкорпорации «Росатом», собирается потратить 31,7 млн рублей за покупку пяти автомобилей бизнес-класса

Подведомственная «Росатому» компания потратит 32 млн рублей на покупку пяти автомобилей бизнес-класса

Акционерное общество «Альянстрансатом», которое принадлежит дочерней компании госкорпорации «Росатом», собирается потратить 31,7 млн рублей за покупку пяти автомобилей бизнес-класса.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок заявке, подведомственной «Росатому» структуре необходимы южнокорейские автомобили GENESIS G90 или их аналог. Все транспортные средства должны быть обязательно черного цвета, а салон должен быть выполнен из черной кожи, сообщает «МБХ медиа».

Каждый автомобиль обойдется заказчику в 6,3 млн рублей.

Компания «Альянстрансатом» занимается пассажирскими и грузовыми перевозками.

Материалы по теме
Российская полиция потратит 52 млн рублей на покупку пяти бронированных автомобилей
Врио главы Камчатки запретил строить «винный кабинет» в здании правительства
Контракт на организацию банкета по случаю Дня Победы получила компания «повара Путина»
Сейчас на главной
Московские власти оценили расходы на борьбу с коронавирусом в 300 млрд
коронавирус
Московские власти оценили расходы на борьбу с коронавирусом в 300 млрд
По словам вице-мэра Владимира Ефимова, в эту сумму входят траты на закупку расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник
С глаз долой - из ВОЗа вон
ВОЗ
С глаз долой - из ВОЗа вон
В Госдепартаменте США сообщили агентству Reuters, что страна отзовет своих представителей из штаб-квартиры и других офисов ВОЗ. Денежные средства, которые ранее Америка выделяла организации, будут перенаправлены на другие программы ООН
ФБК выпустил расследование Алексея Навального о коррупции в томском парламенте
ФБК
ФБК выпустил расследование Алексея Навального о коррупции в томском парламенте
Фонд борьбы с коррупцией выпустил второе расследование Алексея Навального, которое было подготовлено им во время поездки в Сибирь, после которой его госпитализировали в тяжелом состоянии
Политика
Глава Росприроднадзора публиковала декларацию о доходах и имуществе. Квартиры в Ницце она не указала
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова опубликовала декларацию о своих доходах и имуществе за 2019 год. По сравнению с 2018 годом, доход чиновницы вырос примерно в четыре раза
Экс-губернатор Сергей Фургал потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
сергей фургал
Экс-губернатор Сергей Фургал потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации нескольких убийств и покушении на убийство, потребовал отвода всей следственной группы по своему делу
Минфин предложил взимать налог с продажи подержанных вещей на «Авито» и «Юле»
НДФЛ
Минфин предложил взимать налог с продажи подержанных вещей на «Авито» и «Юле»
Министерство финансов России предлагает обложить налогом на доходы физических лиц продажи поддержанных вещей через онлайн-платформы «Авито» и «Юла». Размер налога составляет 13%
МВД выступило категорически против возобновления продажи алкоголя в интернете
спиртное
МВД выступило категорически против возобновления продажи алкоголя в интернете
МВД России направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в интернете. В ведомстве заявили, что реализация данной инициативы приведет к росту числа преступлений
«Новичок – это Путин»
Алексей Навальный
«Новичок – это Путин»
Оппозиционер считает, что Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов (огромного давления извне и снаружи, правильное решение пилотов самолета S7, провала исполнителей) привело к тому, что политик выжил
Деньги есть – ума не надо
элита
Деньги есть – ума не надо
Эксперты признали российскую элиту низкокачественной, поставив ее в Индексе качества элит (Elite Quality Index) только лишь на 23-е место. Рейтинг мировых элит был составлен исследователями из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Крыму
Крым
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Крыму
Президент Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения в Севастопое. Глава государства дал поручение кабинету министров обеспечить финансирование соответствующего проект
Авторская колонка
Брать или не брать. Чего россиянам хотеть от Запада?
Степень развития, скорость роста любой экономики сегодня очень зависит от доступности кредитов. Берёшь кредит, строишь на него завод, потом, продавая продукцию, возвращаешь долг,  зарабатываешь себе на мороженое и платишь зарплаты толпе работяг
Авдерин Валерий
Власти Германии пригрозили России новыми санкциями
Алексей Навальный
Власти Германии пригрозили России новыми санкциями
Власти Германии в ближайшее время обсудят с партнерами по НАТО и Евросоюзу результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее Берлин обнародовал информацию о том, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок»
Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах
вечный огонь
Общественники попросили «Газпром» бесплатно поставлять газ для «Вечных огней» в регионах
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) попросил государственную компанию «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в регионах на безвозмездной основе
Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок»
Алексей Навальный
Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок»
На сайте правительства Германии появилась информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядовитым веществом из группы «Новичок». Аналогичный яд был найден в крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Младший сын Александра Лукашенко перевелся в одну из московских школ
Александр Лукашенко
Младший сын Александра Лукашенко перевелся в одну из московских школ
Ранее сообщилось, что младший сын президента Белоруссии Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда он поступил на биологический профиль
Facebook и Twitter заблокировали связанные с «фабрикой троллей» аккаунты
соцсети
Facebook и Twitter заблокировали связанные с «фабрикой троллей» аккаунты
В пресс-службе Facebook сообщили, что 15 страниц и аккаунтов были удалены за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. В Twitter сообщили о блокировке пяти аккаунтов
Евросоюз снова отказался открыть границы для российских граждан
Евросоюз
Евросоюз снова отказался открыть границы для российских граждан
Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Предполагается, что перечень стран будет пересматриваться каждые две недели в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом
В России официально подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
коронавирус
В России официально подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Ведущий специалист Центра имени Гамалеи сообщил о первом официально подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в России. Второй возможный случай сейчас проверяется в Туве