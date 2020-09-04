04 сентября 2020, 02:12
Подведомственная «Росатому» компания потратит 32 млн рублей на покупку пяти автомобилей бизнес-класса
Акционерное общество «Альянстрансатом», которое принадлежит дочерней компании госкорпорации «Росатом», собирается потратить 31,7 млн рублей за покупку пяти автомобилей бизнес-класса
Акционерное общество «Альянстрансатом», которое принадлежит дочерней компании госкорпорации «Росатом», собирается потратить 31,7 млн рублей за покупку пяти автомобилей бизнес-класса.
Согласно опубликованной на сайте госзакупок заявке, подведомственной «Росатому» структуре необходимы южнокорейские автомобили GENESIS G90 или их аналог. Все транспортные средства должны быть обязательно черного цвета, а салон должен быть выполнен из черной кожи, сообщает «МБХ медиа».
Каждый автомобиль обойдется заказчику в 6,3 млн рублей.
Компания «Альянстрансатом» занимается пассажирскими и грузовыми перевозками.