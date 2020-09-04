Суд приостановил рассмотрение иска Олега Дерипаски к Алексею Навальному о защите чести
Рассмотрение иска временно приостановлено по просьбе юриста Вячеслава Гимади, который представляет интересы Алексея Навального. Он напомнил суду, что ответчик по иску в настоящее время находится в коме в связи с отравлением
Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски о защите деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Рассмотрение иска временно приостановлено по просьбе юриста Вячеслава Гимади, который представляет интересы Алексея Навального. Он напомнил суду, что ответчик по иску в настоящее время находится в коме в связи с отравлением. Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников возражать не стал, сообщает РБК.
«Мы считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального и уже тогда рассмотреть исковые требования господина Дерипаски. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем в суде», - отметил г-н Мельников.
Олег Дерипаска в своем иске требует от Алексея Навального опровергнуть слова о том, что миллиардер незаконно пользовался поддержкой государства. Размер компенсации по этому иску символический – всего 1 рубль.