В Верховный суд поступил иск против поправок к Конституции РФ от 42 тысяч россиян
Участники оргкомитета кампании «Нет!» подали в Верховный суд иск с требованием признать недействительным порядок проведения общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию
Участники оргкомитета кампании «Нет!» подали в Верховный суд иск с требованием признать недействительным порядок проведения общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. О подаче иска сообщил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
К судебному иску против поправок к Конституции присоединились 42 тысячи российских граждан. «Это иск против Путина. Против того, чтобы голосование, по которому он решил править пожизненно, было признано законным. А в том, что оно нелегитимно, сомнений уже нет», - отметил Андрей Пивоваров.
Участники кампании «Нет!» оспаривают саму процедуру голосования, поскольку Центризбирком РФ не имел права утверждать формы и сроки голосования.
Также сообщается, что после подачи иска в Верховный суд Андрея Пивоварова задержали сотрудники полиции и доставили его в ОВД «Тверское». Telegram-канал «Открытки» пишет, что Пивоварову вменяют нарушение порядка проведения митингов.